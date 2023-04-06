(Вильям-Вильмонт) Наталия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вильям-Вильмонт) Наталия Семеновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1908

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1933

Муж: Вильмонт (вильям-Вильмонт) Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.04.1946

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Вильмонт (вильям-Вильмонт) Николай Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
переводчик
Смерть
1984
Причина смерти: Пожар
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