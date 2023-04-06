(Вильям-Вильмонт) Наталия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
24.04.1946
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Вильмонт (вильям-Вильмонт) Николай Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик
Смерть
1984
Причина смерти: Пожар