Шварц (Корсакова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1848
Рождение ребёнка
16.08.1874
Сын: Шварц Павел Александрович
Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шварц Ольга Александровна
Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шварц Нина Александровна
Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шварц Наталья Александровна
Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шварц Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно