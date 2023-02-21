Шварц (Корсакова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварц (Корсакова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1848

Отец: Корсаков Дмитрий Васильевич

Мать: Корсакова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Шварц Павел Александрович

Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шварц Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шварц Нина Александровна

Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шварц Наталья Александровна

Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шварц Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шварц Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шварц Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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