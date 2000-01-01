Корсакова (Шахманова) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1846
Дочь: Корсакова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1848
Дочь: Шварц Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Клеопатра Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно