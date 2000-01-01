Корсакова (Шахманова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Шахманова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1846

Дочь: Корсакова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1848

Дочь: Шварц Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Клеопатра Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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