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Коршунов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Коршунов Василий Егорович

Мать: Коршунова Прасковья Лавреньевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Коршунов Валентин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Коршунов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1937

Сын: Коршунов Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1946

Сын: Коршунов Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1948

Дочь: Коршунова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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