Коршунов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коршунов Валентин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Коршунов Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1937
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1946
Сын: Коршунов Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1948
Дочь: Коршунова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно