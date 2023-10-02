Коршунова Мария Никитьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коршунов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Коршунов Николай Иванович
Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1937
Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1946
Сын: Коршунов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1948
Дочь: Коршунова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно