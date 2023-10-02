Коршунова Мария Никитьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунова Мария Никитьевна

Коршунова Мария Никитьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Коршунов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Коршунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.1937

Сын: Коршунов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.10.1946

Сын: Коршунов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1948

Дочь: Коршунова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Коршунов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close