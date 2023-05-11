Щербаков Лаврентий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1891
Дата смерти12.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1923
Дочь: Закалюкина Александра Лаврентьева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Степановна
Митькина, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
12.05.1971
Асбест, Асбестовский, Свердловская область