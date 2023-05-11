Щербаков Лаврентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Лаврентий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1891

Дата смерти

12.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1923

Дочь: Закалюкина Александра Лаврентьева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Степановна

Митькина, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
12.05.1971
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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