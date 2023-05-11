Закалюкина (Щербакова) Александра Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения22.03.1923
Дата смерти30.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1923
Рождение ребёнка
11.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заколюкин Арсений Васильевич
Лосиный, Березовский, Свердловская область
Смерть
30.10.1992
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра