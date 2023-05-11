Закалюкина (Щербакова) Александра Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закалюкина (Щербакова) Александра Лаврентьева

Место рождения

Митькина, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

22.03.1923

Дата смерти

30.10.1992

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1923

Отец: Щербаков Лаврентий Дмитриевич

Мать: Щербакова Евдокия Степановна

Митькина, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заколюкин Арсений Васильевич

Лосиный, Березовский, Свердловская область
Смерть
30.10.1992
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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