Сызранкинъ Антонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сызранкинъ Антонъ

Место рождения

Пичугино

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Сызранкинъ Иванъ

Мать: Сызранкина Федора Афонасьева

Пичугино
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сызранкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Сызранкина Авдотья Алексеева

Пичугино
Рождение ребёнка
1752

Сын: Сызранкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Сызранкина Авдотья Алексеева

Пичугино
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сызранкинъ Игнатий

Мать ребёнка: Сызранкина Авдотья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сызранкина Авдотья Алексеева

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