Сызранкинъ Антонъ
Место рожденияПичугино
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Сызранкинъ Иванъ
Пичугино
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сызранкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Сызранкина Авдотья Алексеева
Пичугино
Рождение ребёнка
1752
Сын: Сызранкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Сызранкина Авдотья Алексеева
Пичугино
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сызранкинъ Игнатий
Мать ребёнка: Сызранкина Авдотья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно