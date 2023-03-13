Сызранкинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сызранкинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Сызранкинъ Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Сызранкинъ Никита

Мать ребёнка: Сызранкина Федора Афонасьева

Пичугино
Рождение ребёнка
1726

Сын: Сызранкинъ Антонъ

Мать ребёнка: Сызранкина Федора Афонасьева

Пичугино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сызранкина Федора Афонасьева

Смерть
1750
Пичугино
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