Сызранкинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти1750
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Сызранкинъ Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Сызранкинъ Никита
Мать ребёнка: Сызранкина Федора Афонасьева
Пичугино
Рождение ребёнка
1726
Сын: Сызранкинъ Антонъ
Мать ребёнка: Сызранкина Федора Афонасьева
Пичугино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1750
Пичугино