Сызранкинъ Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сызранкинъ Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Сызранкинъ Антонъ

Мать: Сызранкина Авдотья Алексеева

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