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Сызранкинъ Игнатий
Сызранкинъ Игнатий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Пол
Мужской
Отец
Сызранкинъ Антонъ
1726 г.р.
Мать
Сызранкина Авдотья Алексеева
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Сызранкинъ Антонъ
Мать:
Сызранкина Авдотья Алексеева
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