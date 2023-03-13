Сызранкина Авдотья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сызранкина Авдотья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сызранкинъ Антонъ

Рождение ребёнка
1750

Сын: Сызранкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сызранкинъ Антонъ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Сызранкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сызранкинъ Антонъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Сызранкинъ Игнатий

Отец ребёнка: Сызранкинъ Антонъ

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