Сызранкина Авдотья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сызранкинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сызранкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сызранкинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Сызранкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сызранкинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сызранкинъ Игнатий
Отец ребёнка: Сызранкинъ Антонъ