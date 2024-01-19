Арутюнян Виталий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнян Виталий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1983

Отец: Арутюнян Валерий Владимирович

Мать: Арутюнян Нелли Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барумян Регина Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арутюнян Валерия Витальевна

Мать ребёнка: Малумян Кристина Дживановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малумян Кристина Дживановна

Рождение ребёнка
16.06.2022

Дочь: Арутюнян Анна Витальевна

Мать ребёнка: Барумян Регина Артемовна

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