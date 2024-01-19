Арутюнян Виталий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барумян Регина Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арутюнян Валерия Витальевна
Мать ребёнка: Малумян Кристина Дживановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.2022
Дочь: Арутюнян Анна Витальевна
Мать ребёнка: Барумян Регина Артемовна