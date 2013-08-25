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Арутюнян Валерий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1956

Дата смерти

25.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956

Отец: Арутюнян Владимир Левонович

Мать: Зулфугарян Нина Рубеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арутюнян Нелли Эдуардовна

Рождение ребёнка
28.06.1979

Дочь: Арутюнян Элиза Валерьевна

Мать ребёнка: Арутюнян Нелли Эдуардовна

Рождение ребёнка
08.06.1981

Сын: Арутюнян Рубен Валерьевич

Мать ребёнка: Арутюнян Нелли Эдуардовна

Рождение ребёнка
29.06.1983

Сын: Арутюнян Виталий Валерьевич

Мать ребёнка: Арутюнян Нелли Эдуардовна

Смерть
25.08.2013

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