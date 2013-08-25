Арутюнян Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1956
Дата смерти25.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1979
Дочь: Арутюнян Элиза Валерьевна
Мать ребёнка: Арутюнян Нелли Эдуардовна
Рождение ребёнка
08.06.1981
Сын: Арутюнян Рубен Валерьевич
Мать ребёнка: Арутюнян Нелли Эдуардовна
Рождение ребёнка
29.06.1983
Сын: Арутюнян Виталий Валерьевич
Мать ребёнка: Арутюнян Нелли Эдуардовна
Смерть
25.08.2013