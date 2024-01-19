Арутюнян Нелли Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1979
Дочь: Арутюнян Элиза Валерьевна
Отец ребёнка: Арутюнян Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
08.06.1981
Сын: Арутюнян Рубен Валерьевич
Отец ребёнка: Арутюнян Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
29.06.1983
Сын: Арутюнян Виталий Валерьевич
Отец ребёнка: Арутюнян Валерий Владимирович