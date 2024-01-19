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Арутюнян Нелли Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1961

Отец: Аганесян Эдуард Гургенович

Мать: Соня Аганесян Левоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арутюнян Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
28.06.1979

Дочь: Арутюнян Элиза Валерьевна

Отец ребёнка: Арутюнян Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
08.06.1981

Сын: Арутюнян Рубен Валерьевич

Отец ребёнка: Арутюнян Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
29.06.1983

Сын: Арутюнян Виталий Валерьевич

Отец ребёнка: Арутюнян Валерий Владимирович

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