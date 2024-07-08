Баяндин Филипп Мокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаяндин Филипп Мокеевич

Баяндин Филипп Мокеевич

Место рождения

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.01.1807

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1807

Отец: Баяндин Мокей Фадеевич

Мать: Боталова Татьяна Семëновна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С. 536 - МК - 1807
Рождение ребёнка
1828

Сын: Баяндин Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Баяндина Анна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
1845
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах

Мы используем куки для улучшения работы сайта.