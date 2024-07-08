Баяндин Филипп Мокеевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1807
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1807
Отец: Баяндин Мокей Фадеевич
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С. 536 - МК - 1807
Рождение ребёнка
1828
Сын: Баяндин Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Баяндина Анна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
1845
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах