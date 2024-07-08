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Боталова Татьяна Семëновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1820

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боталов Семëн Фëдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1806

Муж: Баяндин Мокей Фадеевич

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.01.1807

Сын: Баяндин Филипп Мокеевич

Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С. 536 - МК - 1807
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Баяндина Аграфена Мокеевна

Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
12.08.1814

Дочь: Баяндина Марфа Мокеевна

Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Баяндина Устиния Мокеевна

Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
05.05.1818

Дочь: Баяндина Елена Мокеевна

Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271, С.429 - МК (1818) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Баяндина Мавра Мокеевич

Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
Около 1820
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834

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