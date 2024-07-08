Боталова Татьяна Семëновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1820
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боталов Семëн Фëдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1806
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.01.1807
Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С. 536 - МК - 1807
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Баяндина Аграфена Мокеевна
Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
12.08.1814
Дочь: Баяндина Марфа Мокеевна
Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Баяндина Устиния Мокеевна
Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
05.05.1818
Дочь: Баяндина Елена Мокеевна
Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271, С.429 - МК (1818) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Баяндина Мавра Мокеевич
Отец ребёнка: Баяндин Мокей Фадеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
Около 1820
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834