Баяндина Анна Филипповна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндина Анна Филипповна

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Баяндин Филипп Мокеевич

Мать: не указана

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Пётр Селивестрович

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Баяндин Павел Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Селивестрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Баяндина Варвара Петровна

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Селивестрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Смерть
Неизвестно

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