Kalata (Mikołajczyk) Teresa Около 06.01.1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Место рождения

Poręba

Дата рождения

Около 06.01.1798

Дата смерти

Около 05.03.1849

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

1818 г.р.
1820 г.р.
1823 г.р.
1826 г.р.
1829 г.р.
1831 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.01.1798

Отец: Mikołajczyk Walenty

Мать: Mikołajczyk (Szydlik) Katarzyna

Poręba
Бракосочетание
05.02.1816

Муж: Kalata Andrzej

Poręba akt 13/1816
parafia Poręba - Kocęby akt nr 1815-1816/13
Рождение ребёнка
19.04.1818

Дочь: (Kalata) Franciszka

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 105/1818
Рождение ребёнка
20.12.1820

Сын: Kalata Tomasz

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 77/1820
Рождение ребёнка
22.10.1823

Дочь: (Kalata) Marianna

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 108/1823
Рождение ребёнка
21.05.1826

Сын: Kalata Jan

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 45/1826
Рождение ребёнка
28.02.1829

Дочь: Zyśk (Kalata) Katarzyna

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 23/1829
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1829/23
Рождение ребёнка
18.09.1831

Сын: Kalata Michał

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 74/1831
Рождение ребёнка
03.06.1833

Сын: Kalata Onufry Norbert

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 63/1833
Рождение ребёнка
11.11.1835

Сын: Kalata Marcin

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 89/1835
Рождение ребёнка
26.06.1837

Сын: Kalata Piotr

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 75/1837
Рождение ребёнка
22.12.1842

Дочь: Grabowska (Kalata) Wiktoria

Отец ребёнка: Kalata Andrzej

Poręba akt 153/1842
Смерть
Около 05.03.1849
Poręba
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1849/13

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