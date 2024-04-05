Kalata Andrzej
Место рожденияLaskowizna/Brok
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти08.12.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Kalata Marcin
Laskowizna/Brok
Бракосочетание
05.02.1816
Poręba akt 13/1816
parafia Poręba - Kocęby akt nr 1815-1816/13
Рождение ребёнка
19.04.1818
Дочь: (Kalata) Franciszka
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 105/1818
Рождение ребёнка
20.12.1820
Сын: Kalata Tomasz
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 77/1820
Рождение ребёнка
22.10.1823
Дочь: (Kalata) Marianna
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 108/1823
Рождение ребёнка
21.05.1826
Сын: Kalata Jan
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 45/1826
Рождение ребёнка
28.02.1829
Дочь: Zyśk (Kalata) Katarzyna
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 23/1829
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1829/23
Рождение ребёнка
18.09.1831
Сын: Kalata Michał
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 74/1831
Рождение ребёнка
03.06.1833
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 63/1833
Рождение ребёнка
11.11.1835
Сын: Kalata Marcin
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 89/1835
Рождение ребёнка
26.06.1837
Сын: Kalata Piotr
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 75/1837
Рождение ребёнка
22.12.1842
Дочь: Grabowska (Kalata) Wiktoria
Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa
Poręba akt 153/1842
Бракосочетание
29.04.1850
Poręba akt 25/1850
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1850/25
Смерть
08.12.1855
Poręba akt 192/1855
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1855/192