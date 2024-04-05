Kalata Andrzej Около 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kalata Andrzej

Место рождения

Laskowizna/Brok

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

08.12.1855

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.
Около 1818 г.р.

Дети

1818 г.р.
1820 г.р.
1823 г.р.
1826 г.р.
1829 г.р.
1831 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Kalata Marcin

Мать: Kalata (Śladewska) Agnieszka

Laskowizna/Brok
Бракосочетание
05.02.1816

Жена: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 13/1816
parafia Poręba - Kocęby akt nr 1815-1816/13
Рождение ребёнка
19.04.1818

Дочь: (Kalata) Franciszka

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 105/1818
Рождение ребёнка
20.12.1820

Сын: Kalata Tomasz

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 77/1820
Рождение ребёнка
22.10.1823

Дочь: (Kalata) Marianna

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 108/1823
Рождение ребёнка
21.05.1826

Сын: Kalata Jan

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 45/1826
Рождение ребёнка
28.02.1829

Дочь: Zyśk (Kalata) Katarzyna

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 23/1829
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1829/23
Рождение ребёнка
18.09.1831

Сын: Kalata Michał

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 74/1831
Рождение ребёнка
03.06.1833

Сын: Kalata Onufry Norbert

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 63/1833
Рождение ребёнка
11.11.1835

Сын: Kalata Marcin

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 89/1835
Рождение ребёнка
26.06.1837

Сын: Kalata Piotr

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 75/1837
Рождение ребёнка
22.12.1842

Дочь: Grabowska (Kalata) Wiktoria

Мать ребёнка: Kalata (Mikołajczyk) Teresa

Poręba akt 153/1842
Бракосочетание
29.04.1850

Жена: Kalata (Szymańska) Marianna

Poręba akt 25/1850
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1850/25
Смерть
08.12.1855
Poręba akt 192/1855
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1855/192

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