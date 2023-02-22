Вершинин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1909

Жена: Вершинина Евдокия Вонифантьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1910

Сын: Вершинин Борис Михайлович

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Вонифантьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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