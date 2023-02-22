Вершинин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1909
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1910
Сын: Вершинин Борис Михайлович
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Вонифантьевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно