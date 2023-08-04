Архипенков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипенков Григорий

Архипенков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Лилия Григорьевна

Мать ребёнка: Архипенкова Анастасия Мифодьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипенков Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Архипенкова Анастасия Мифодьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипенков Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Архипенкова Анастасия Мифодьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипенкова Анастасия Мифодьевна

Смерть
Неизвестно
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