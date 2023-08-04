Горохова (Архипенкова) Лилия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохова (Архипенкова) Лилия Григорьевна

Горохова (Архипенкова) Лилия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипенков Григорий

Мать: Архипенкова Анастасия Мифодьевна

Рождение ребёнка
17.03.1961

Сын: Горохов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Горохов Александр

Рождение ребёнка
26.10.1966

Сын: Горохов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Горохов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close