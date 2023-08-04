Горохова (Архипенкова) Лилия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипенков Григорий
Рождение ребёнка
17.03.1961
Сын: Горохов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Горохов Александр
Рождение ребёнка
26.10.1966
Сын: Горохов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Горохов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горохов Александр
Смерть
Неизвестно