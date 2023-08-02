Архипенкова (Пырышева) Анастасия Мифодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1915
Дата смерти27.11.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915
Отец: Пырышев Мефодий Корнеевич
Мать: Пырышева Ана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Лилия Григорьевна
Отец ребёнка: Архипенков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипенков Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Архипенков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипенков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Архипенков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипенков Григорий
Смерть
27.11.1981