Архипенкова (Пырышева) Анастасия Мифодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипенкова (Пырышева) Анастасия Мифодьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1915

Дата смерти

27.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915

Отец: Пырышев Мефодий Корнеевич

Мать: Пырышева Ана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Лилия Григорьевна

Отец ребёнка: Архипенков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипенков Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Архипенков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипенков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Архипенков Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипенков Григорий

Смерть
27.11.1981
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