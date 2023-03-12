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Волконский Степан Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волконский Семён Романович

Мать: не указана

Военная служба
1668
Стольник
Бракосочетание
1673

Жена: Волконская Ирина Палицына

Демобилизация
1678
Просил себе вотчину князя Василия Богдановича Волконского, поскольку старший сын его убит, брат убит под Конотопом, а сам он ранен в руку и ногу.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Гаврило Степанович

Мать ребёнка: Волконская Ирина Палицына

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Игнатий Степанович

Мать ребёнка: Волконская Ирина Палицына

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Никита Степанович

Мать ребёнка: Волконская Ирина Палицына

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Семен Степанович

Мать ребёнка: Волконская Ирина Палицына

Смерть
Неизвестно
Ок 1681? Его сыновья поделили его вотчину
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