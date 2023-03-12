Волконский Степан Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волконский Семён Романович
Мать: не указана
Военная служба
1668
Стольник
Бракосочетание
1673
Демобилизация
1678
Просил себе вотчину князя Василия Богдановича Волконского, поскольку старший сын его убит, брат убит под Конотопом, а сам он ранен в руку и ногу.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Гаврило Степанович
Мать ребёнка: Волконская Ирина Палицына
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Игнатий Степанович
Мать ребёнка: Волконская Ирина Палицына
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Никита Степанович
Мать ребёнка: Волконская Ирина Палицына
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Семен Степанович
Мать ребёнка: Волконская Ирина Палицына
Смерть
Неизвестно
Ок 1681? Его сыновья поделили его вотчину