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Волконский Гаврило Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волконский Степан Семёнович

Мать: Волконская Ирина Палицына

Военная служба
1676
Стряпчий
Рождение ребёнка
1678

Сын: Волконский Семён Гаврилович

Мать ребёнка: Волконская Наталья

Военная служба
1681
Стольник
Военная служба
1687
Поехал на воеводство в Сибири на Тару, пробыл до 1689
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская Наталья

Смерть
Неизвестно
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