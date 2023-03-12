Волконский Гаврило Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Военная служба
1676
Стряпчий
Рождение ребёнка
1678
Сын: Волконский Семён Гаврилович
Мать ребёнка: Волконская Наталья
Военная служба
1681
Стольник
Военная служба
1687
Поехал на воеводство в Сибири на Тару, пробыл до 1689
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волконская Наталья
Смерть
Неизвестно