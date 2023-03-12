Волконская Ирина Палицына
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1673
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Гаврило Степанович
Отец ребёнка: Волконский Степан Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Игнатий Степанович
Отец ребёнка: Волконский Степан Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Никита Степанович
Отец ребёнка: Волконский Степан Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Семен Степанович
Отец ребёнка: Волконский Степан Семёнович
Смерть
Неизвестно
После 1700