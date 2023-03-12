Волконская Ирина Палицына — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолконская Ирина Палицына

Волконская Ирина Палицына

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1673

Муж: Волконский Степан Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Гаврило Степанович

Отец ребёнка: Волконский Степан Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Игнатий Степанович

Отец ребёнка: Волконский Степан Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Никита Степанович

Отец ребёнка: Волконский Степан Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Семен Степанович

Отец ребёнка: Волконский Степан Семёнович

Смерть
Неизвестно
После 1700
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close