Горшенина (Горшкова) Ирина
Место рождения
Дата рождения11.04.1787
Дата смерти01.12.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1787
Отец: Горшковъ Андреянъ
Мать: Горшкова Устинья
Бракосочетание
07.05.1805
Муж: Зотовъ Григорий
Бракосочетание
29.01.1814
Муж: Горшенинъ Филипъ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Горшенинъ Андрей
Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.12.1841
Александровка