Горшенина (Горшкова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Горшкова) Ирина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.04.1787

Дата смерти

01.12.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1787

Отец: Горшковъ Андреянъ

Мать: Горшкова Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.05.1805

Муж: Зотовъ Григорий

Бракосочетание
29.01.1814

Муж: Горшенинъ Филипъ

Рождение ребёнка
1815

Сын: Горшенинъ Андрей

Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.12.1841
Александровка
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