Горшковъ Андреянъ
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Горшковъ Иванъ
Мать: Горшкова Марья Никитина
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Полубоярова Ерикова Ирина
Мать ребёнка: Горшкова Устинья
с. Петровка
Рождение ребёнка
1786
Сын: Горшковъ Иванъ
Мать ребёнка: Горшкова Устинья
с. Петровка
Рождение ребёнка
11.04.1787
Дочь: Горшенина Ирина
Мать ребёнка: Горшкова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Ирина Тиханова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Устинья
Смерть
1792