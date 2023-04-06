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Горшковъ Андреянъ

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Место рождения

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Горшковъ Иванъ

Мать: Горшкова Марья Никитина

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Полубоярова Ерикова Ирина

Мать ребёнка: Горшкова Устинья

с. Петровка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Горшковъ Иванъ

Мать ребёнка: Горшкова Устинья

с. Петровка
Рождение ребёнка
11.04.1787

Дочь: Горшенина Ирина

Мать ребёнка: Горшкова Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Ирина Тиханова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Устинья

Смерть
1792
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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