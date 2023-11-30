елисеева (высоцкая) Надежда Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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елисеева (высоцкая) Надежда Никитична

Место рождения

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Высоцкий Никита

Мать: не указана

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Покрывка зоя

Отец ребёнка: Елисеев николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1959

Дочь: Живина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Елисеев николай

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев николай

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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