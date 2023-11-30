елисеева (высоцкая) Надежда Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Высоцкий Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Покрывка зоя
Отец ребёнка: Елисеев николай
Рождение ребёнка
13.09.1959
Дочь: Живина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Елисеев николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев николай
Смерть
Неизвестно