Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Колоколов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Троицкой церкви с. Елизарово Волоколамского уезда Московской губ.
Смерть
После 1855
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