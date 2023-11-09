Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Колоколов Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Троицкой церкви с. Елизарово Волоколамского уезда Московской губ.
Смерть
После 1855