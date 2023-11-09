Колоколов Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Тихомирова Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище, диакон
Смерть
После 1916