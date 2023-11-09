Колоколов Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолоколов Петр Дмитриевич

Колоколов Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Тихомирова Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище, диакон
Смерть
После 1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close