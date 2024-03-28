Верещагина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Алексей

Отец ребёнка: Верещагин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верещагина) Александра

Отец ребёнка: Верещагин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верещагина) Алевтина

Отец ребёнка: Верещагин Матвей

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Секарева (Верещагина) Мария

Отец ребёнка: Верещагин Матвей

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