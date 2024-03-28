(Верещагина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Верещагина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Матвей

Мать: Верещагина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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