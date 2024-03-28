(Верещагина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин Матвей
Мать: Верещагина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно