Mikhail Yaroslavich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMikhail Yaroslavich

Mikhail Yaroslavich

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

15.10.1272

Дата смерти

22.11.1318

Пол

Мужской

Отец

1230 г.р.

Мать

1250 г.р.

Жена

1280 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1272

Отец: Of Tver Yaroslav Yaroslavich

Мать: Ksenya Yurievna

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
08.11.1299

Жена: Anna Dmitriyevna

Рождение ребёнка
07.10.1301

Сын: Alexander Mikhailovich

Мать ребёнка: Anna Dmitriyevna

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.11.1318
Старый Сарай, Золотая Орда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close