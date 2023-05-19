Mikhail Yaroslavich
Место рождения
Дата рождения15.10.1272
Дата смерти22.11.1318
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1272
Отец: Of Tver Yaroslav Yaroslavich
Мать: Ksenya Yurievna
Бракосочетание
08.11.1299
Жена: Anna Dmitriyevna
Рождение ребёнка
07.10.1301
Мать ребёнка: Anna Dmitriyevna
Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.11.1318
Старый Сарай, Золотая Орда