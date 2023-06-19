Ksenya Yurievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ksenya Yurievna

Место рождения

Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1250

Дата смерти

1312

Пол

Женский

Отец

1230 г.р.

Мать

1233 г.р.

Муж

1230 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1250

Отец: Yuri Mikhailovich

Мать: Marija

Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Около 1263

Муж: Of Tver Yaroslav Yaroslavich

Tver,Tver,Suzdal Oblast,Russia
Рождение ребёнка
15.10.1272

Сын: Mikhail Yaroslavich

Отец ребёнка: Of Tver Yaroslav Yaroslavich

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
1312
Тверь, город Тверь, Тверская область