Ksenya Yurievna
Место рождения
Дата рождения1250
Дата смерти1312
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1250
Отец: Yuri Mikhailovich
Мать: Marija
Бракосочетание
Около 1263
Tver,Tver,Suzdal Oblast,Russia
Рождение ребёнка
15.10.1272
Сын: Mikhail Yaroslavich
Отец ребёнка: Of Tver Yaroslav Yaroslavich
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
1312
Тверь, город Тверь, Тверская область