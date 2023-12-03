Щенников Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1931
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1931
Рождение ребёнка
24.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копина Фаина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копина Фаина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967