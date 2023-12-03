Щенников Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенников Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1931

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1931

Отец: Щеников Николай Александрович

Мать: Советова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
24.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копина Фаина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копина Фаина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копина Фаина Константиновна

Смерть
1967
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