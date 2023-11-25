Советова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1908
Дата смерти15.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1908
Отец: Советов Федор Иванович
Мать: Пинсина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
22.11.1929
Сын: Щенников Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1931
Сын: Щенников Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Щенникова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Щеников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Щенникова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Щенникова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович
Смерть
15.09.1986