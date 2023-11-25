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Советова Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1908

Дата смерти

15.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1908

Отец: Советов Федор Иванович

Мать: Пинсина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
22.11.1929

Сын: Щенников Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович

Рождение ребёнка
18.05.1931

Сын: Щенников Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Щенникова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Щеников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Щенникова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Щенникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Щеников Николай Александрович

Смерть
15.09.1986
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