Глазырин Нестер Федорович
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1748 ст.
Отец: Глазырин Федор Иванович
Мать: не указана
2я ревизская сказка Арамильской слободы: 5 недель РГАДА ф.350 оп.2 д.899 л.324
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771 ст.
Мать ребёнка: Глазырина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Глазырин Василий Нестерович
Мать ребёнка: Глазырина Пелагея Петровна
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Алфёрова (Глазырина) Анастасия Нестеровна
Мать ребёнка: Глазырина Пелагея Петровна
Мало-Булзинская, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1793 ст.
Исповедная роспись: 45 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.752
Смерть
Неизвестно