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Глазырин Нестер Федорович

Место рождения

Ключи, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: Глазырин Федор Иванович

Мать: не указана

Ключи, Сысертский, Свердловская область
2я ревизская сказка Арамильской слободы: 5 недель РГАДА ф.350 оп.2 д.899 л.324
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазырина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Глазырин Ефим Нестерович

Мать ребёнка: Глазырина Пелагея Петровна

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Глазырин Василий Нестерович

Мать ребёнка: Глазырина Пелагея Петровна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Алфёрова (Глазырина) Анастасия Нестеровна

Мать ребёнка: Глазырина Пелагея Петровна

Мало-Булзинская, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1793 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 45 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.752
Смерть
Неизвестно

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