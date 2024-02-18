Глазырин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1715 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.
Отец: Глазырин Иван Власьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Глазырин Михаил Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Глазырин Прокопий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Глазырин Нестер Федорович
Мать ребёнка: не указана
2я ревизская сказка Арамильской слободы: 5 недель РГАДА ф.350 оп.2 д.899 л.324
Упоминание
1748 ст.
Ревизская сказка: 33 года РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.324
Смерть
Неизвестно