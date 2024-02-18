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Глазырин Федор Иванович

Место рождения

Ключи, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.

Отец: Глазырин Иван Власьевич

Мать: не указана

Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Глазырин Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Глазырин Прокопий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Глазырин Нестер Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Сысертский, Свердловская область
2я ревизская сказка Арамильской слободы: 5 недель РГАДА ф.350 оп.2 д.899 л.324
Упоминание
1748 ст.
Ключи, Сысертский, Свердловская область
Ревизская сказка: 33 года РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.324
Смерть
Неизвестно

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