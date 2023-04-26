Рыбинцева Любовь Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1915
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Рыбинцев Яков Иванов
ГАСК Ф.135 оп.78. д.746 №56 Мария (мученицы Марии 7 июня) 5 июня/7 июня Крестьянин Яков Иванов Рыбинцев и законная жена его Любовь Семенова Восприемники: Дьякон Николай Александров беляев и девица Мар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбинцев Яков Иванов
Смерть
Неизвестно