Рыбинцева Любовь Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинцева Любовь Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1915

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Рыбинцев Яков Иванов

ГАСК Ф.135 оп.78. д.746 №56 Мария (мученицы Марии 7 июня) 5 июня/7 июня Крестьянин Яков Иванов Рыбинцев и законная жена его Любовь Семенова Восприемники: Дьякон Николай Александров беляев и девица Мар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинцев Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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