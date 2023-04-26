(Рыбинцева) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбинцева) Мария Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1915

Отец: Рыбинцев Яков Иванов

Мать: Рыбинцева Любовь Семенова

ГАСК Ф.135 оп.78. д.746 №56 Мария (мученицы Марии 7 июня) 5 июня/7 июня Крестьянин Яков Иванов Рыбинцев и законная жена его Любовь Семенова Восприемники: Дьякон Николай Александров беляев и девица Мар... Показать все
Смерть
Неизвестно