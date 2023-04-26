(Рыбинцева) Мария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1915
Отец: Рыбинцев Яков Иванов
ГАСК Ф.135 оп.78. д.746 №56 Мария (мученицы Марии 7 июня) 5 июня/7 июня Крестьянин Яков Иванов Рыбинцев и законная жена его Любовь Семенова Восприемники: Дьякон Николай Александров беляев и девица Мар... Показать все
Смерть
Неизвестно