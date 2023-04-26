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Рыбинцев Яков Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1881 ст.

Отец: Рыбинцов Иван Феодотов

Мать: Рыбинцева Анна Ивановна

1881г. Март 18. 23 рожден/25 крещен Иаков Города Святого Креста мещанин Иван Феодотов Рыбенцев и законная жена его Анна Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: Государственный кресть... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1915

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Рыбинцева Любовь Семенова

ГАСК Ф.135 оп.78. д.746 №56 Мария (мученицы Марии 7 июня) 5 июня/7 июня Крестьянин Яков Иванов Рыбинцев и законная жена его Любовь Семенова Восприемники: Дьякон Николай Александров беляев и девица Мар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинцева Любовь Семенова

Смерть
Неизвестно
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