Рыбинцев Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1881 ст.
Отец: Рыбинцов Иван Феодотов
Мать: Рыбинцева Анна Ивановна
1881г. Март 18. 23 рожден/25 крещен Иаков Города Святого Креста мещанин Иван Феодотов Рыбенцев и законная жена его Анна Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: Государственный кресть... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1915
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Рыбинцева Любовь Семенова
ГАСК Ф.135 оп.78. д.746 №56 Мария (мученицы Марии 7 июня) 5 июня/7 июня Крестьянин Яков Иванов Рыбинцев и законная жена его Любовь Семенова Восприемники: Дьякон Николай Александров беляев и девица Мар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно