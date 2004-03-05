Семиченко (Яни) Софья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиченко (Яни) Софья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1911

Дата смерти

05.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911

Отец: Яни Савва

Мать: Яни Феодосия

Рождение ребёнка
18.12.1937

Дочь: Савельева (Семиченко) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Семиченко Василий Карпович

Рождение ребёнка
05.12.1942

Сын: Семиченко Константин Васильевич

Отец ребёнка: Семиченко Василий Карпович

Рождение ребёнка
14.07.1946

Сын: Семиченко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Семиченко Василий Карпович

Смерть
05.03.2004

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