Семиченко (Яни) Софья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1911
Дата смерти05.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911
Отец: Яни Савва
Мать: Яни Феодосия
Рождение ребёнка
18.12.1937
Дочь: Савельева (Семиченко) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Семиченко Василий Карпович
Рождение ребёнка
05.12.1942
Сын: Семиченко Константин Васильевич
Отец ребёнка: Семиченко Василий Карпович
Рождение ребёнка
14.07.1946
Сын: Семиченко Павел Васильевич
Отец ребёнка: Семиченко Василий Карпович
Смерть
05.03.2004