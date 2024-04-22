Семиченко Василий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1908
Дата смерти06.01.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1908
Отец: Семычкин Карп
Мать: Семычкина Елизавета
Рождение ребёнка
18.12.1937
Дочь: Савельева (Семиченко) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Семиченко (Яни) Софья Савельевна
Рождение ребёнка
05.12.1942
Сын: Семиченко Константин Васильевич
Мать ребёнка: Семиченко (Яни) Софья Савельевна
Рождение ребёнка
14.07.1946
Сын: Семиченко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Семиченко (Яни) Софья Савельевна
Смерть
06.01.1990