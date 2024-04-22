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Семиченко Василий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1908

Дата смерти

06.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1908

Отец: Семычкин Карп

Мать: Семычкина Елизавета

Рождение ребёнка
18.12.1937

Дочь: Савельева (Семиченко) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Семиченко (Яни) Софья Савельевна

Рождение ребёнка
05.12.1942

Сын: Семиченко Константин Васильевич

Мать ребёнка: Семиченко (Яни) Софья Савельевна

Рождение ребёнка
14.07.1946

Сын: Семиченко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Семиченко (Яни) Софья Савельевна

Смерть
06.01.1990

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