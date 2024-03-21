Александрова (Субаева) Людмила
Место рожденияДИМИТРОВГРАД
Дата рождения06.02.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956
Отец: Субаева Иван
Мать: Субаева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1984
Отец ребёнка: Александрова Владимир
Рождение ребёнка
09.03.1986
Сын: Александрова Сергей
Отец ребёнка: Александрова Владимир
Рождение ребёнка
14.07.1989
Дочь: Рева (Александрова) Варвара владимировна
Отец ребёнка: Александрова Владимир
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1989
Сын: Александрова Иван
Отец ребёнка: Александрова Владимир