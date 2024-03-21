Александрова (Субаева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Субаева) Людмила

Место рождения

ДИМИТРОВГРАД

Дата рождения

06.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956

Отец: Субаева Иван

Мать: Субаева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александрова Владимир

Рождение ребёнка
12.05.1984

Сын: Александрова Александр

Отец ребёнка: Александрова Владимир

Рождение ребёнка
09.03.1986

Сын: Александрова Сергей

Отец ребёнка: Александрова Владимир

Рождение ребёнка
14.07.1989

Дочь: Рева (Александрова) Варвара владимировна

Отец ребёнка: Александрова Владимир

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1989

Сын: Александрова Иван

Отец ребёнка: Александрова Владимир

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