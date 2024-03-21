Рева (Александрова) Варвара владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рева (Александрова) Варвара владимировна

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Место рождения

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область

Дата рождения

14.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1989

Отец: Александрова Владимир

Мать: Александрова (Субаева) Людмила

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Бракосочетание
23.04.2010

Муж: Рева Андрей 4

Рождение ребёнка
26.09.2010

Сын: Рева Евгений 5

Отец ребёнка: Рева Андрей 4

Рождение ребёнка
17.04.2012

Дочь: (Рева) Виолетта 5

Отец ребёнка: Рева Андрей 4

Рождение ребёнка
14.12.2015

Дочь: Рева София Андреевна

Отец ребёнка: Рева Андрей 4

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