Рева (Александрова) Варвара владимировна
Место рождения
Дата рождения14.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1989
Бракосочетание
23.04.2010
Муж: Рева Андрей 4
Рождение ребёнка
26.09.2010
Сын: Рева Евгений 5
Отец ребёнка: Рева Андрей 4
Рождение ребёнка
17.04.2012
Дочь: (Рева) Виолетта 5
Отец ребёнка: Рева Андрей 4
Рождение ребёнка
14.12.2015
Дочь: Рева София Андреевна
Отец ребёнка: Рева Андрей 4