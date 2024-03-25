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Александрова Иван

Место рождения

ДИМИТРОВГРАД

Дата рождения

14.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1989

Отец: Александрова Владимир

Мать: Александрова (Субаева) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова ксения

Рождение ребёнка
12.05.2018

Сын: Александров артем иванович

Мать ребёнка: Александрова ксения

Рождение ребёнка
10.06.2020

Сын: Александров данил иванович

Мать ребёнка: Александрова ксения

Рождение ребёнка
04.12.2023

Дочь: Александрова дарья ивановна

Мать ребёнка: Александрова ксения

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