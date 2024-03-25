Александрова Иван
Место рожденияДИМИТРОВГРАД
Дата рождения14.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрова ксения
Рождение ребёнка
12.05.2018
Сын: Александров артем иванович
Мать ребёнка: Александрова ксения
Рождение ребёнка
10.06.2020
Сын: Александров данил иванович
Мать ребёнка: Александрова ксения
Рождение ребёнка
04.12.2023
Дочь: Александрова дарья ивановна
Мать ребёнка: Александрова ксения