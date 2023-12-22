Крючкова (Клещева) Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Клещева) Ксения Владимировна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.03.1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков Иван Владимирович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков Иван Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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