Крючкова (Клещева) Ксения Владимировна
Место рождения
Дата рождения30.03.1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков Иван Владимирович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков Иван Владимирович
Место жительства
Неизвестно