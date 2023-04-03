Капранов Фадей Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти27.10.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1804
Бракосочетание
26.10.1824
Жена: Капранова Ксения Петрова
крестьянин сельца Щукина Фадей Данилов, первым браком, 17 лет. Тогож сельца крестьянская дивица Ксения Петрова, 16 лет
Рождение ребёнка
03.02.1829
Дочь: Капранова Анна Фадеева
Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева
Бракосочетание
26.10.1830
венчан выше означенной церкви приходу оной сельца Щукина вдовец 2-ым браком Фадей Данилов 23 лет с крестьянской дочерью села Сенева девкою Пелагеей Васильевой 17 лет.
Рождение ребёнка
09.05.1835
Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Бочарова Марфа Фадеева
Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
24.03.1843
Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
02.05.1848
Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
30.07.1851
Дочь: Капранова Праскева Фадеева
Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева
Смерть
27.10.1867
Причина смерти: от слабости
Похороны
Неизвестно
Сенево, город Алексин, Тульская область