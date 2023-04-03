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Капранов Фадей Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

27.10.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Капранов Данила Григорьев

Мать: Капранова Лукерья Васильева

Бракосочетание
26.10.1824

Жена: Капранова Ксения Петрова

Щукино, город Алексин, Тульская область
крестьянин сельца Щукина Фадей Данилов, первым браком, 17 лет. Тогож сельца крестьянская дивица Ксения Петрова, 16 лет
Рождение ребёнка
03.02.1829

Дочь: Капранова Анна Фадеева

Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
26.10.1830

Жена: Капранова Пелагея Васильева

Щукино, город Алексин, Тульская область
венчан выше означенной церкви приходу оной сельца Щукина вдовец 2-ым браком Фадей Данилов 23 лет с крестьянской дочерью села Сенева девкою Пелагеей Васильевой 17 лет.
Рождение ребёнка
09.05.1835

Сын: Капранов Леонтий Фадеев

Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Бочарова Марфа Фадеева

Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
24.03.1843

Сын: Капранов Дмитрий Фадеев

Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1848

Сын: Капранов Афанасий Фадеев

Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.1851

Дочь: Капранова Праскева Фадеева

Мать ребёнка: Капранова Пелагея Васильева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
27.10.1867
Щукино, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
Неизвестно
Сенево, город Алексин, Тульская область
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