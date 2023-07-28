Капранова Пелагея Васильева
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти15.09.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1829
Дочь: Капранова Анна Фадеева
Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов
Бракосочетание
26.10.1830
венчан выше означенной церкви приходу оной сельца Щукина вдовец 2-ым браком Фадей Данилов 23 лет с крестьянской дочерью села Сенева девкою Пелагеей Васильевой 17 лет.
Рождение ребёнка
09.05.1835
Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Бочарова Марфа Фадеева
Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов
Рождение ребёнка
24.03.1843
Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов
Рождение ребёнка
02.05.1848
Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов
Рождение ребёнка
30.07.1851
Дочь: Капранова Праскева Фадеева
Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов
Смерть
15.09.1892
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно