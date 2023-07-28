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Капранова Пелагея Васильева

Место рождения

Сенево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

15.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1829

Дочь: Капранова Анна Фадеева

Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
26.10.1830

Муж: Капранов Фадей Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
венчан выше означенной церкви приходу оной сельца Щукина вдовец 2-ым браком Фадей Данилов 23 лет с крестьянской дочерью села Сенева девкою Пелагеей Васильевой 17 лет.
Рождение ребёнка
09.05.1835

Сын: Капранов Леонтий Фадеев

Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Бочарова Марфа Фадеева

Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
24.03.1843

Сын: Капранов Дмитрий Фадеев

Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1848

Сын: Капранов Афанасий Фадеев

Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.1851

Дочь: Капранова Праскева Фадеева

Отец ребёнка: Капранов Фадей Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
15.09.1892
Щукино, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Щукино, город Алексин, Тульская область